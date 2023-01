“Primo Appuntamento”: riparte il dating show con Flavio Montrucchio

Su Real Time la settima stagione in una villa d’epoca dalle atmosfere sofisticate e romantiche Primo Appuntamento Credit: © Real Time Lorenzo Di Palma







Con un’ambientazione inedita con il nuovo anni riparte anche il dating di Real Time “Primo Appuntamento”, che alla settima stagione, al via da martedì 3 gennaio alle 21.20, si trasferisce in una romantica villa d’epoca. Alla guida del programma resta però, Flavio Montrucchio, nel ruolo di padrone di casa che accoglierà in un’atmosfera d’altri tempi single giunti da tutta Italia.

Per l’occasione Flavio Montrucchio abbandona anche la storica giacca rossa per indossare un completo tutto nuovo. Al suo fianco, oltre allo storico barman Mauro e alla brigata di sala puntuale e accogliente, la nuova maître Barbara, solare e professionale, farà in modo che nel locale tutto sia perfetto.

Al centro del programma, come sempre, gli appuntamenti al buio tra cuori solitari che non si sono mai visti e che potranno vivere una serata diversa dal solito e, perché no, fare un viaggio nei sentimenti, in tutte le sfumature possibili.

Quest’anno, inoltre, il primo single potrà trovare al bancone dell’aperitivo o direttamente al tavolo un indizio chiave per scoprire in anteprima qualcosa del suo commensale e fantasticare sulla persona che si troverà davanti e sulla possibile affinità che potrà instaurarsi durante la cena.