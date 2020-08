Quando ripartono i programmi tv? Tutte le date

31 Agosto 2020 | 15:50 di Giulio Pasqui

Una nuova stagione televisiva è alle porte. Da qui ai prossimi venti giorni, quasi tutti i programmi televisivi più amati torneranno a far compagnia al pubblico a casa. Tra conferme, nuove stagioni e ritorni attesi, non mancheranno le novità. D'altronde, questa stagione, causa Covid, si preannuncia diversa da tutte le altre. Andiamo allora a scoprire, network per network, quando è previsto il ritorno dei programmi di punta.

Le date di partenza dei programmi Rai

Sarà il 7 settembre il giorno della ripresa dei day-time di Rai1 e Rai3 (mentre quello della seconda rete di Stato dovrà attendere qualche settimana). Sulla rete ammiraglia partiranno “UnoMattina” con Marco Frittella e Monica Giandotti, “Storie Italiane” con Eleonora Daniele, “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone (che subentrerà a “Vieni da me” di Caterina Balivo) e “La Vita in Diretta” con Alberto Matano in solitaria. Il weekend si accenderà a partire dal 12 settembre con “Il caffè di Raiuno”, “UnoMattina in famiglia”, “Buongiorno Benessere” e, al pomeriggio, “Italia Sì” con Marco Liorni e “Passaggio a Nord Ovest” con Alberto Angela. In access prime time “Techetechetè” lascerà spazio a “I soliti ignoti” con Amadeus a partire da domenica 13 settembre. Lo stesso giorno torneranno anche Mara Venier con “Domenica In” e Francesca Fialdini con “Da noi a ruota libera”. Per il debutto del nuovo programma di Antonella Clerici, “È sempre mezzogiorno”, bisognerà attendere il 21 settembre, mentre per “L'Eredità” con Flavio Insinna il 28.

Sulla rete diretta da Franco Di Mare i primi programmi a ripartire, sempre il 7 settembre, saranno “Agorà”, “Elisir”, “Quante Storie”, “Geo”. Per “Tv Talk” la data scelta è il 26 settembre, mentre per il “Kilimangiaro” il 18 ottobre. Causa Giro d'Italia, invece, il day-time di Rai2 partirà con un po' di ritardo. “I fatti vostri” con Giancarlo Magalli e la new entry Samanta Togni tornerà il 14 settembre, mentre il nuovo programma di approfondimento “Ore 14” con Milo Infante, “Detto Fatto” con Bianca Guaccero e il quiz “Apri e vinci” con Costantino Della Gherardesca saranno in palinsesto soltanto a partire dal 26 ottobre. Più tardiva la partenza di “Quelli che il calcio”, fissata al 1 novembre.

Capitolo prime-time. Raiuno punta tutto su “Ballando con le stelle”, al sabato sera dal 12 settembre (salvo slittamenti - al momento non annunciati – a causa della positività di due membri del cast, ovvero Samuel Peron e Daniele Scardina). Da venerdì 18 settembre tornerà anche Carlo Conti con “Tale e Quale Show”, mentre da mercoledì 16 settembre il palinsesto lascerà spazio a “Ulisse – Il piacere della Scoperta” con Alberto Angela. La partenza di “Porta a Porta” con Bruno Vespa è fissata all'8 settembre. Per la novità “The Voice Senior”, con Antonella Clerici, si dovrà aspettare il 13 novembre.

Su Rai2 il 7 settembre partirà “Boss in incognito” con la new entry Max Giusti alla conduzione. La nuova edizione de “Il Collegio”, stavolta ambientata nel 1992, prenderà il via il 27 ottobre. Su Rai3, il primo programma della prima serata a ripartire sarà “CartaBianca”, al via l'8 settembre con Bianca Berlinguer. Mercoledì 9 settembre sarà la volta di “Chi l'ha Visto?”, il 19 di “Report”, il 25 de “Le Ragazze” (senza Gloria Guida alla conduzione). Fabio Fazio rientrerà nello studio di “Che tempo che fa”, di ritorno sulla terza rete di Stato, soltanto il 27 settembre. “Le Parole della settimana” con Massimo Gramellini, invece, tornerà il 3 ottobre.

Le date di partenza dei programmi Mediaset

Stessa data, network differente: anche i programmi del day-time delle reti Mediaset prenderanno il via lunedì 7 settembre. Così su Canale 5 torneranno tutti i programmi di punta, come “Mattino 5”, “Uomini e Donne”, “Pomeriggio 5”, “Caduta Libera”. Tutte le conduzioni sono confermate. Unica eccezione, “Forum”: il programma di Barbara Palombelli tornerà mercoledì 2 settembre con le puntate inedite registrate prima del lockdown, mentre sarà in diretta dal 14 settembre con la 36esima stagione. Dal 12 settembre tornerà anche Silvia Toffafin a fare compagnia agli spettatori del sabato pomeriggio con “Verissimo”. Per “Striscia la notizia”, invece, la partenza è fissata al 28 settembre. Su Rete 4, la striscia di approfondimento “Stasera Italia”, sempre con la Palombelli, tornerà a partire dal 14 settembre.

E la prima serata? A dare il via alle danze sarà Alessia Marcuzzi con la versione senza famosi di “Temptation Island”, in onda da mercoledì 9 settembre. Il 10 sarà la volta di “Chi vuol essere milionario” di Gerry Scotti, mentre sabato 12 toccherà alla nuova edizione di “Tu sì que vales”. Barbara d'Urso tornerà in prime time da domenica 13 settembre con “Live – Non è la d'Urso”, mentre dal 14 (salvo slittamenti) arriverà il “Grande fratello vip” con Alfonso Signorini, che vedrà Pupo e Antonella Elia nelle vesti di opinionisti in studio e un doppio appuntamento settimanale. Su Italia 1 arriveranno “Freedom – Oltre il confine” con Roberto Giacobbo (dall'11 settembre), “Pressing Serie A” con Giorgia Rossi (da domenica 20), “Tiki Taka” con Piero Chiambretti (dal 21) e “Le Iene” (dal 6 ottobre, con doppio appuntamento settimanale). Su Rete 4 il primo a partire sarà Nicola Porro, al via già dal 31 agosto con “Quarta Republica”. Dopodiché toccherà a Mario Giordano con “Fuori dal Coro” (dall'8 settembre), a Paolo Del Debbio con “Dritto e Rovescio” (dal 10) e a Gianluigi Nuzzi con “Quarto Grado” (dall'11).

Le ripartenze de La 7, Tv8, Nove e SkyUno

Anche La7 dirà addio ai palinsesti estivi dal 7 settembre, quando prenderanno il via “L'Aria che tira”, “Tagadà”, “Otto e mezzo”. Prevista la partenza anche di un nuovo game culinario condotto da Benedetta Parodi, che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 17.00. Le date del prime time, invece? “Di Martedì” tornerà l'8 settembre, “PiazzaPulita” il 10, “Propaganda Live” l'11, “Atlantide” il 16. “Non è l'Arena” di Massimo Giletti ripartirà domenica 27 settembre. Sulle reti Sky arriveranno la nuova edizione di “X Factor” (su SkyUno dal 17 settembre) e la novità “Name That Tune” con Enrico Papi (su Tv8 dal 15 settembre). Su Nove il ritorno di “Fratelli di Crozza” è fissato per il 18 settembre, mentre quello de “L'Assedio” con Daria Bignardi al 14 ottobre. Su Real Time “Bake Off Italia” arriverà dal 4 settembre.