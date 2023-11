“Questa cassa non è un albergo”: la famiglia Taffo in tv

Real Time lancia una docu-serie sull'azienda di funeral service Questa cassa non è un albergo Credit: © Real Time Lorenzo Di Palma







Arriva su Real Time, da giovedì 2 novembre in prima serata, “Questa cassa non è un albergo” una docu-serie che racconta il dietro le quinte dell’azienda familiare che ha rivoluzionato il modo di fare comunicazione sui social media, ovvero Taffo, il funeral service più famosa d’Italia.

Tre puntate per raccontare con ironia e irriverenza il lavoro della famiglia Taffo, tra chiamate nel cuore della notte, decisioni difficili da prendere e accese discussioni tra i dipendenti, e le vicende professionali di Luciano Taffo, il titolare della Taffo Funeral Services, imprenditore nel settore funebre che da oltre 45 anni, “l’imperatore” - come viene chiamato in famiglia – secondo il quale quello del funerale è un “servizio che non ha repliche”.

Tutta la famiglia Taffo contribuisce a portare avanti l’azienda: a partire da Luana, la moglie di Luciano, responsabile del settore di cremazione per animali domestici, empatica e affettuosa con i clienti. Mentre i figli Alessandro e Daniele, sono il primo il creativo di casa, responsabile delle audaci ed irriverenti campagne pubblicitarie dell'azienda, l’altro quello più razionale e preciso a cui tocca far quadrare i conti dell’azienda di famiglia. A chiudere il quadretto, Sandro Purificati, figura gioviale ed estroversa, che è il responsabile dell’area operativa dell’azienda, ma soprattutto ha il delicato compito quotidiano di stemperare le ansie e le ire di Luciano.