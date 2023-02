“Questo mondo non mi renderà cattivo”: il teaser della nuova serie di Zerocalcare

Le prime immagini del nuovo titolo del fumettista in arrivo su Netflix nel divertente teaser a tema Sanremo Cecilia Uzzo







C’era anche Zerocalcare a Sanremo 2023, in un certo senso: Netflix ha deciso di lanciare il primo teaser della nuova serie "Questo mondo non mi renderà cattivo" proprio durante la terza serata del Festival. Il video comincia con Michele Rech (il suo vero nome) che, assolutamente controvoglia, si ritrova nelle vesti eleganti di un improbabile concorrente di Sanremo, ma riesce a scappare dal palco e, finalmente, a lanciare qualche immagine della nuova serie.

Il teaser di "Questo mondo non mi renderà cattivo" a tema Sanremo

La nuova serie "Questo mondo non mi renderà cattivo"

Non c’è ancora una data di uscita, ma il teaser ha confermato che "Questo mondo non mi renderà cattivo" sarà distribuito su Netflix nel corso del 2023, dunque più di un anno dopo "Strappare lungo i bordi", la prima realizzata da Zerocalcare per la piattaforma che ha riscosso un enorme successo sia di pubblico che di critica. Il nuovo titolo non sarà un sequel, ma già nel teaser ritroviamo i personaggi dell’universo narrativo che già amiamo: dal protagonista stesso (Zero) all’Armadillo (sempre doppiato da Valerio Mastandrea), ma anche Secco e Sarah.