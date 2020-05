“Questo sono io”: su Rai 1 il meglio di Gigi D’Alessio

30 Maggio 2020 | 15:09 di Lorenzo Di Palma

Claudio Baglioni, Renato Zero, Massimo Ranieri, Lucio Dalla, Mario Biondi, Anna Tatangelo, Arisa, Marco Mengoni e tanti altri artisti accompagneranno Gigi D’Alessio, in quella che è una vera festa che, sabato 30 maggio, gli dedica Rai1 in prima serata.

Una serata unica e imperdibile con il meglio di Gigi: questo sono io che farà cantare tutti gli italiani insieme ai grandi della musica che duetteranno con D’Alessio e una grande orchestra diretta dal maestro De Amicis, un coloratissimo balletto.

Con tante canzoni che fanno parte della nostra vita, volti che c’erano e non ci sono più e debutti di giovani cantanti che oggi sono star mondiali.