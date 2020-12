“Qui e adesso”: ultimo appuntamento con Massimo Ranieri

30 Dicembre 2020 | 12:16 di Lorenzo Di Palma

Gianna Nannini, Irama, Nina Zilli, Paolo Jannacci, Gianni Togni, Adriano Panatta e Marino Bartoletti saranno gli ospiti del quarto e ultimo appuntamento con Qui e adesso, mercoledì 30 dicembre in prima serata su Rai3.

Dal teatro Sistina di Roma, Massimo Ranieri saluterà il 2020 insieme a loro, non soltanto sul palcoscenico, ma anche in camerino, cornice ideale e naturale per chiacchierare, raccontare e provare, andando al di là dei riti dello show televisivo classico. Un luogo spontaneo per dialogare o cantare insieme, dando spazio innanzitutto alle emozioni e ai sentimenti artistici in comune.

Poi naturalmente il grande talento di Ranieri, attore e cantante con i suoi cavalli di battaglia e nuovi arrangiamenti, tutto seguito nel suo costruirsi, dalle prove al magico risultato finale. In scena anche l’orchestra che lo segue da sempre nei suoi spettacoli, un corpo di ballo di giovani che accompagnerà e si esibirà accanto agli artisti e, come cast fisso del programma, i comici Maria di Biase e The Jackal e il duo musicale Le EbbaneSis.