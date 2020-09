Rai 1: al via il daytime d’autunno

Rai 1: al via il daytime d’autunno

06 Settembre 2020 | 20:27 di Lorenzo Di Palma

Notizie e approfondimenti, ma anche momenti di leggerezza intelligente che stimolino la conoscenza dei fatti e dei personaggi. È questo l’obiettivo di Rai 1 che da lunedì 7 settembre propone un nuovo palinsesto per le trasmissioni della mattina e del pomeriggio.

Il tradizionale appuntamento con le morning news di Unomattina si apre con una novità alla conduzione, che vede impegnata la coppia di giornalisti interni Monica Giandotti e Marco Frittella. Segue Storie Italiane con le inchieste giornalistiche e i fatti della cronaca, del costume e del sociale raccontati da Eleonora Daniele e dalla sua squadra di inviati.

Il pomeriggio inizia invece con la novità che vede l’arrivo sulla rete ammiraglia della giornalista Serena Bortone, che animerà un nuovo programma tra attualità e costume: Oggi è un altro giorno sarà uno spazio di interviste, storie e confronti che racconteranno il Paese, i suoi fatti e i suoi personaggi con toni leggeri, ma attenti ai contenuti e alla confidenzialità. Non mancherà lo spazio per discutere e dibattere temi che dividono il Paese e che chiamano in causa anche la politica, il sociale e gli stili di vita degli italiani.

A seguire, dopo il tradizionale appuntamento con le puntate inedite della soap Il paradiso delle signore, torna La vita in diretta condotta dal solo Alberto Matano, che continuerà il suo racconto della realtà con le telecamere accese sull’Italia e sul mondo per conoscere i fatti, le persone e le vicende più complesse.