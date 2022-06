Palinsesti Rai 2022/2023: tutti i programmi del daytime

Conduce: Antonella Clerici

In onda dal lunedì al venerdì, ore 11.55 – dal 12 settembre

Torna lo show quotidiano che usa la cucina come pretesto per far compagnia agli spettatori, parlare di attualità, giocare con il pubblico, intervistare ospiti e portare la natura in studio. Le telefonate per partecipare ai giochi del programma saranno pretesto per raccontare cosa accade a mezzogiorno in Italia: da Nord a Sud, dalle città alla campagna.