Rai 5 ricorda Claudio Abbado

Rai Cultura ricorda e rende omaggio al celebre direttore d'orchestra Claudio Abbado nell’89° anniversario della nascita, sabato 25 giugno su Rai 5 con un concerto e un documentario.

La rete infatti trasmetterà alle 19.05, il concerto tenuto al Foro Italico in Roma con musiche di Maurice Ravel, che comprendono il “Concerto in sol per pianoforte e orchestra” e “Daphnis et Chloé”, la suite n. 2 dal balletto per orchestra e coro. A dirigere l’Orchestra Sinfonica e Coro di Roma della Radiotelevisione Italiana è naturalmente Claudio Abbado, mentre il maestro del coro è Gianni Lazzari e la pianista Martha Argerich.

A seguire, alle 19.45, invece, Rai 5 ripropone la puntata della serie “Grandi Direttori d’Orchestra” di Corrado Augias, che racconta il lavoro del Maestro Abbado al Teatro alla Scala, di cui fu direttore musicale dal 1968 al 1986.

Claudio Abbado, scomparso nel 2014, è considerato uno dei più grandi e celebri direttori d'orchestra italiani e ha diretto alcune delle più prestigiose orchestre del mondo, come la già ricordata Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, ma anche i Berliner Philharmoniker, di cui fu il primo e finora unico italiano a divenirne direttore stabile.