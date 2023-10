Rai: a Crotone il Capodanno con Amadeus

Approda in Calabria il Capodanno Rai. “L’Anno che Verrà”, il tradizionale appuntamento condotto da Amadeus per salutare il 2023 e festeggiare l’arrivo del 2024, con ospiti musicali e personaggi dello spettacolo, farà la sua prima tappa a Crotone. Lo ha annunciato la Rai dopo la firma della convenzione biennale tra la consociata Rai Com e la Fondazione Calabria Film Commission.

La serata in diretta del 31 dicembre su Rai 1, sarà trasmessa dalla centralissima piazza Pitagora, uno dei luoghi simbolo della città, e verrà realizzata grazie alla collaborazione della Fondazione Calabria Film Commission, della Regione Calabria e della Città di Crotone.