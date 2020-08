Rai: programmazione dedicata a Franca Valeri

09 Agosto 2020 | 15:32 di Lorenzo Di Palma

Per ricordare la grande attrice Franca Valeri, scomparsa nella notte: già domenica 9 agosto la Rai ha cambiato la sua programmazione. L’omaggio è iniziato su Rai1 alle 14 con il film Il segno di Venere di Dino Risi con Alberto Sordi, Peppino De Filippo, Vittorio De Sica e Sophia Loren. Alle 15.45 va in onda uno Speciale Techetechè, intitolato Numeri uno - Cento volte Franca. Sempre nel pomeriggio, su Rai3, alle 16.30, viene trasmesso lo straordinario film di Mario Monicelli Un eroe dei nostri tempi con Alberto Sordi e Giovanna Ralli, ambientato nella Roma, anni ’50. Su Rai3 infine alle 20.30 verrà riproposta l’intervista di Fabio Fazio a Franca Valeri,

Rai Movie proporrà alle 22.45 il film Gli Onorevoli di Sergio Corbucci con Totò e Peppino De Filippo, che racconta cinque aspiranti deputati che si candidano alle elezioni.

Rai Cultura ricorda invece Franca Valeri con due appuntamenti. Su Rai5 andrà in onda in prima serata su In Scena - Franca Valeri, un documentario realizzato negli ultimi mesi da Rai Cultura e trasmesso pochi giorni fa su in occasione dei 100 anni dalla nascita della grande attrice. Con i racconti di alcuni compagni di viaggio che con lei hanno condiviso il palcoscenico, le tournée o i set cinematografici. Un dialogo a più voci che ruota intorno alla straordinaria personalità, in scena e nella vita, di Franca Valeri, protagonista assoluta della nostra cultura.

Rai Storia, invece, trasmetterà stasera alle 20.40, Biografie - Franca Valeri. La Signorina Snob, uno speciale di Pierluigi Castellano che mostra le sfaccettature più note ed importanti della grande artista, i suoi sketch, le sue battute sarcastiche e ironiche, la sua intelligente comicità, in un lungo excursus attraverso importanti trasmissioni televisive: da Poltronissima del 1957, a Le Divine del 1959, fino agli anni Sessanta e Settanta con Eva ed io, Sabato Sera, Studio Uno, Milleluci, Speciale per Noi.

Infine Radio Techetè ricorda Franca Valeri trasmettendo oggi, a partire dalle 15.30, e domani, lunedì 10, una selezione delle oltre trenta trasmissioni radiofoniche che l’hanno vista protagonista: la carriera della grande attrice è iniziata infatti davanti ai microfoni della sede Rai di Via Asiago a Roma, dove i suoi personaggi, come la milanese Signorina snob, la romana Sora Cecioni, così come Cesira la manicure, sono diventati veri e proprio cult dalla radio. La selezione nasce dal programma Radiomania - La radio di Franca Valeri di Paquito del Bosco e Flavia Pesetti, trasmesso nel 1995 su Radio3.