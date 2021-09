Rai Gulp racconta i giovani afghani

Con il film vincitore dell’Oscar 2020 “Learning to skateboard in a war zone (if you are a girl)” e un servizio speciale di Rai News Learning to skateboard in a war zone (if you are a girl) Lorenzo Di Palma







Dopo l’ottimo riscontro di pubblico ottenuto la scorsa settimana da I racconti di Parvana, sabato 25 settembre, a partire dalle ore 20.40, Rai Gulp fa il bis con una programmazione speciale dedicata alle ragazze e ai ragazzi afghani, per consentire ai ragazzi italiani di comprendere meglio gli avvenimenti di queste settimane. Una serata speciale, con grandi film e informazione dedicata, per avvicinare ragazze e ragazzi nati molti anni dopo l’11 settembre alla comprensione dei fatti di questi giorni.

Si parte alle ore 20.40 con Iqbal - Bambini senza paura, film d’animazione ispirato alla storia vera di Iqbal Masih, il ragazzo pakistano simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Alle 22 si continua con un servizio speciale di Rai News, realizzato per l’occasione dal giornalista Ilario Piagnerelli che, con un linguaggio semplice, ripercorre in circa sei minuti la vicenda afgana partendo dall’attentato alle torri gemelle dell’11 settembre 2001 per arrivare ai giorni nostri, analizzando l’impatto di questi avvenimenti sui ragazzi afgani.

A seguire il film vincitore dell’Oscar 2020 nella categoria documentari: Learning to skateboard in a war zone (if you are a girl). Ovvero “Imparare lo skateboard in una zona di guerra (se sei una ragazza)”, che mostra la quotidianità delle ragazze afghane nel 2019, in famiglia e in società, impegnate nella difficile lotta contro la violenza di genere e per i propri diritti. Partendo da una scuola di Kabul, dove le ragazze, oltre a leggere e scrivere, imparano a lanciarsi e fare evoluzioni con gli skate.