Rai, i programmi del daytime dell’autunno 2020. Le anticipazioni

12 Giugno 2020 | 17:49 di Tiziana Lupi

Mancano ancora poco meno di venti giorni alla presentazione ufficiale dei palinsesti autunnali Rai 2020 ma, ora dopo ora, tutti i tasselli iniziano a trovare il loro posto. Salvo, naturalmente, cambiamenti dell’ultimo momento.

Dopo la conferma di Tiberio Timperi e Monica Setta alla guida di "Unomattina in famiglia", è arrivata anche quella di Alberto Matano a "La vita in diretta": il giornalista rimarrà solo a condurre il contenitore pomeridiano dopo l’esperienza in coppia con Lorella Cuccarini, al momento senza collocazione così come Elisa Isoardi. Come inviato del programma dovrebbe arrivare Roberto Poletti, che lascerà la conduzione di "Unomattina" alla fine di questa stagione. Al suo posto arriveranno Alessandro Baracchini (che condurrà anche l’edizione estiva) e Monica Giandotti, già alla guida di "Agorà Estate".

Da Raitre arriverà su Raiuno anche Serena Bortone, che andrà ad occupare lo spazio lasciato libero da Caterina Balivo e dal suo "Vieni da me". Tra i candidati per quella fascia oraria c’era anche Francesca Fialdini che, però, è stata riconfermata con "Da noi… a ruota libera" la domenica pomeriggio e potrebbe arrivare su Raitre con un altro programma.