Rai: la lunga maratona per le Elezioni Europee e Amministrative

26 Maggio 2019 | 11:55 di Lorenzo Di Palma

Per il rinnovo del Parlamento europeo e per la tornata di amministrative che vede al voto il Piemonte e alcune città come Firenze, Perugia, Campobasso, Potenza, Bari, Livorno, Bergamo, Modena, Reggio Emilia e Lecce, da domenica 26 a lunedì 27 maggio la Rai sarà impegnata in una lunga maratona per raccontare il risultato del voto.

Si comincia con uno “Speciale Porta a Porta elezioni europee” a cura di Tg1 e Rai1, in onda alle 22.50 di domenica 26 maggio. Dalle 23, Rai in collaborazione con il “Consorzio Opinio Italia”, fornirà gli exit poll e poi dalle 24 le prime proiezioni.

Alla stessa ora è previsto uno “Speciale Tg3 elezioni europee”, in onda su Rai3 con exit poll e proiezioni. In studio ospiti politici, commentatori e collegamenti con Bruxelles, con le principali capitali europee e con le sedi di tutti i partiti. Alle 24.30, partirà su Rai2 lo “Speciale Tg2 elezioni europee” con le proiezioni e le analisi dei primi risultati.

Lunedì 27 maggio uno dei primi appuntamenti di Rai1 con i risultati e l’analisi del voto sarà all’interno di “UnoMattina”, in onda dalle 6.45 alle 9.55. Il Tg1 curerà uno “Speciale Tg1 elezioni amministrative” dalle 14.55 alle 17, mentre in prima serata sempre su Rai1 (dalle 21.25 e fino alle 24) andrà in onda uno “Speciale Porta a Porta elezioni”, sempre in collaborazione con il Tg1, per commentare e analizzare il voto europeo e il risultato delle amministrative. Bruno Vespa ospiterà in studio politici e giornalisti e si collegherà con le principali capitali europee. Su Rai2, a partire dalle 8.40 e fino alle 12 andrà in onda un ampio “Tg2 Speciale elezioni europee”. Dalle 14, invece, il Tg2 darà spazio all’esito delle amministrative con 1 ora e 40 di diretta, con ospiti in studio e collegamenti dai principali capoluoghi interessati.