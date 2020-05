Rai: la programmazione in memoria di Falcone e Borsellino

Il 23 maggio tante iniziative in tv, in radio e sul web per celebrare l'anniversario

23 Maggio 2020 | 07:56 di Lorenzo Di Palma

Non si ferma anche se sarà diversa dagli anni passati, #PalermoChiamaItalia, l’iniziativa per ricordare le stragi di Capaci e Via D’Amelio, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte. L’emergenza ha reso infatti impossibile il viaggio degli studenti con la “Nave della Legalità” e la cerimonia dell’”Albero di Falcone” avverrà “a porte chiuse”. L’importanza della memoria però resta un caposaldo dell’iniziativa, anche nella programmazione della Rai, che come ogni anno le dedicherà un intero weekend.

A partire da sabato 23, giorno dell’anniversario della strage di Capaci, le trasmissioni Rai saranno attraversate dal filo del ricordo, a supporto dell’iniziative del MIUR che ha invitato gli studenti e i cittadini ad affacciarsi dai balconi di casa, appendendo un lenzuolo bianco, un tricolore o degli striscioni, in silenzio o cantando l’Inno d’Italia: lo slogan di questo 2020 è infatti “Il mio balcone è una piazza”.



Così la programmazione speciale vede come prima trasmissione in onda Uno Mattina in Famiglia (dalle 7.45 su Rai 1) in cui sono previste finestre informative, con filmati, interviste, testimonianze e collegamenti colla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, il procuratore nazionale Federico Cafiero De Raho, il capo della Polizia Franco Gabrielli e il professor Nando Dalla Chiesa e alcuni studenti e docenti che hanno partecipato all'esperienza delle navi della legalità; il procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza e la professoressa Maria Falcone. Sarà presente, infine, anche Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, capo della scorta di Giovanni Falcone ucciso nella strage di Capaci.



Sempre su Rai 1, alle 16.45, ItaliaSì! dedicherà tutta la prima ora di trasmissione a #PalermoChiamaItalia, cominciando con un ricordo del giudice Falcone di Rita Dalla Chiesa, seguito da quello del magistrato Alfredo Morvillo, il fratello di Francesca, la moglie di Falcone, morta con lui nell’attentato di Capaci. Ospiti della puntata, anche Don Ciotti, il questore di Palermo Renato Cortese, di Giuseppe Ayala e di Ficarra e Picone che, in collegamento dall’”Albero Falcone”, leggeranno versi dedicati a tutte le vittime di mafia.



Alle 18, su Rai 3 andrà invece in onda Speciali Storia - C’era una volta a Palermo… Falcone e Borsellino, dedicato al rapporto tra i due magistrati, gli anni del pool di Palermo, i mesi dei veleni, l'anno alla Direzione dell'Ufficio Affari Penali al Ministero di Grazia e Giustizia, a Roma.



Dalle 20 alle 20.30, ancora Rai 3 protagonista del ricordo, prima con una puntata monografica di Blob dedicata a Falcone e Borsellino, quindi con il monologo di apertura di Massimo Gramellini in Aspettando le parole.

In prima serata, invece, una parte di Petrolio, in onda su Rai 2 dalle 21.05, sarà dedicato a #PalermoChiamaItalia, mentre Rai5, proporrà lo spettacolo teatrale di Claudio Fava con Filippo Dini e Max Mazzotta Novantadue, che ricostruisce i tragici eventi di quell’anno.

Subito dopo il docu-film di Angelo Loy Paragoghè (παραγωγή) - Depistaggio racconta lo spettacolo scritto e diretto da Marco Baliani sulla ricerca, ancor oggi non terminata, della verità sulle tante stragi compiute nel nostro Paese. Sempre in seconda serata, ma su Rai Storia, il film documentario di Ruggero Cappuccio Paolo Borsellino. Essendo stato rilegge l’audizione del giudice e di Giovani Falcone davanti al Csm, il 31 luglio 1988, dopo alcune interviste nelle quali Borsellino aveva denunciato lo stato di smobilitazione del pool antimafia di Palermo.



Alle 23.15, su Rai Premium, infine, andrà in onda L'attentatuni - Il grande attentato, film di Claudio Bonivento, con Veronica Pivetti e Claudio Amendola.