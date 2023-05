Rai: si dimette Lucia Annunziata

La conduttrice di "Mezz'ora in più" comunica ai vertici le sue dimissioni irrevocabili, era in Rai dal 1995 Lucia Annunziata Credit: © ANSA Redazione Sorrisi







Anche Lucia Annunziata lascia la Rai, come scrive lei stessa in una lettera ai vertici Rai, pubblicata dall'Ansa: «Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni. Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi - aggiunge -. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione».

Dimissioni irrevocabili per la giornalista che era in Rai dal 1995, di cui è stata anche Presidente dal 2003 al 2004. È stata direttrice del Tg3 e il volto (dal 2005) di "In 1/2h", "In mezz'ora" e "Mezz'ora in più".