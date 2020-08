Rai Storia ricorda di Cesare Romiti

19 Agosto 2020 | 10:43 di Lorenzo Di Palma

Rai Cultura rende omaggio alla figura di Cesare Romiti, ex amministratore delegato della Fiat appena scomparso, proponendo un estratto della puntata di Linea diretta con Enzo Biagi, in onda mercoledì 19 agosto alle 11.45 e in replica alle 20.20 su Rai Storia.

Nell’intervista, datata 1985, Biagi presentava il manager come uno dei “miracoli” italiani: Romiti era già da alcuni anni amministratore delegato della Fiat e aveva sviluppato e messo in atto un piano di risanamento dell'azienda, fiore all'occhiello dell'industria nazionale, che passava anche attraverso il benessere e il miglioramento delle condizioni di vita di tutti gli operai. Un cambiamento che era cominciato dopo la stagione del muro contro muro con i sindacati e che aveva portato - nel 1980 - alla marcia dei 40mila impiegati e quadri Fiat in difesa del diritto al lavoro.