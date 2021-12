Rai: torna la maratona di Fondazione Telethon

"La ricerca dona. Dona per la ricerca" è lo slogan della settimana di sensibilizzazione e sostegno della lotta alle malattie rare Lorenzo Di Palma







È stata Milly Carlucci all’inizio della penultima puntata di Ballando con le stelle a dare il via alla trentaduesima edizione della maratona di Fondazione Telethon, che da domenica 12 dicembre occuperà per una settimana il palinsesto delle reti Rai con una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare, a cui è possibile partecipare chiamando il numero solidale 45510.

La maratona si chiuderà domenica 19 dicembre con la puntata de I Soliti Ignoti-Speciale Telethon condotta da Amadeus alle 20.30, ancora su Rai1. Domenica 12 dicembre toccherà a Mara Venier - accompagnata da Paolo Belli e la sua orchestra - mandare in scena in prima serata su Rai1, la Festa di Natale, interamente dedicata a Fondazione Telethon: con lei Stefano De Martino, Stefano Fresi, Ron, Shel Shapiro, Milly Carlucci, Federica Pellegrini, Nino D’Angelo, Salvatore Esposito, Marco D’Amore, i Gemelli Di Guidonia e Paolo Conticini. Nel corso della serata verrà presentato A occhi aperti, il cortometraggio realizzato per l’occasione da Rai Cinema, mentre gli Studi Fabrizio Frizzi di Roma saranno da venerdì 17 a domenica 19 dicembre dedicati a Telethon e, da qui, la maratona solidale sarà trasmessa alternativamente su Ra1, Ra2 e Rai3 e alla conduzione si passeranno il testimone Tiberio Timperi, Benedetta Rinaldi, Gigi e Ross, Arianna Ciampoli, Paolo Belli, Vira Carbone, Lorena Bianchetti, Anna Falchi, Beppe Convertini, Eleonora Daniele, Andrea Lucchetta, Giorgia Cardinaletti e Francesca Fialdini.