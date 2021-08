Rai1: a Ferragosto parte “Azzurro – Storie di mare”

Con Beppe Convertini, il mare e la sua tutela Beppe Convertini e Valeria Marini Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Salpa, domenica 15 agosto alle 9.40 su Rai1, la nave di Azzurro. Storie di mare: un viaggio in quattro puntate alla scoperta del mare come contenitore di vita, per comprendere i delicati meccanismi del più grande serbatoio di biodiversità del pianeta. Al timone del programma che prende spunto dal decennio che l’Onu ha dedicato alle scienze oceaniche, c’è Beppe Convertini che, viaggiando alla scoperta delle più belle coste italiane, raccoglierà le testimonianze di chi vive il mare e di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento.

La prima delle quattro puntate, è dedicata all’arcipelago della Maddalena, di Caprera e di Porto Rotondo. Tra gli ospiti: Valeria Marini e Giuseppe Garibaldi, pronipote omonimo dell'Eroe dei due mondi. Inoltre Greta Pierotti e il biologo marino Marco Faimali, porteranno i telespettatori a San Giovanni di Sinis, in provincia di Oristano, dove si trova il CReS, in cui vengono soccorse, curate e rilasciate le tartarughe marine Caretta Caretta, e sulla spiaggia di Mari Ermi.