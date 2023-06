Rai1 trasmette l'”Aida” dall’Arena di Verona

Venerdì 16 giugno in prima serata, introdotta da volti amati come Milly Carlucci, Alberto Angela e Luca Zingaretti Anna Netrebko Paolo Gavazzi







Per gli amanti dell’opera sarà una serata di gran gala quella di venerdì 16 giugno. Introdotta da volti amati come Milly Carlucci, Alberto Angela e Luca Zingaretti. L’appuntamento da non perdere è con l’"Aida" all’Arena di Verona, che verrà trasmessa in diretta e in mondovisione da Rai1, in prima serata. La celeberrima opera di Giuseppe Verdi è da sempre il titolo di punta nel cartellone dell’Arena. E lo è sin dalla prima stagione dell’Opera Festival che quest’anno celebra la sua 100ª edizione! Per festeggiare l’anniversario, l’apertura della stagione lirica dell’Arena è affidata a una veste tutta nuova del capolavoro di Verdi, con regia e scenografie inedite firmate da Stefano Poda, mentre i costumi saranno curati dalla specialista giapponese Emi Wada, che vinse l’Oscar nel 1986 per il film "Ran" di Kurosawa.

Dal profilo Instagram dell’Arena lo spettacolo (che prevede repliche con differenti cast fino all’8 settembre) viene presentato con una comprensibile enfasi: “Dalle pietre millenarie dell’Arena nasce un’Aida senza precedenti”. Da Verona anticipano che sarà un allestimento innovativo da lasciare “senza fiato”.

Lo spettacolo presenta anche un cast di cantanti di grande rilievo, a partire dalla superstar della lirica dei nostri giorni, la soprano russa Anna Netrebko, cui è affidato il ruolo di Aida. Radames sarà interpretato dal coniuge della Netrebko, il tenore di nazionalità azera Yusif Eyvazov, che spesso si esibisce proprio in coppia con la moglie. La direzione dell’orchestra è affidata a un altro nome che è una garanzia, quello del genovese Marco Armiliato. Tutto questo non fa che aumentare le aspettative dei melomani, anche perché il nuovo allestimento va a “sostituire” un assoluto kolossal del settore come l’"Aida" di Franco Zeffirelli, che ha fatto la storia.