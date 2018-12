Rai2: anno nuovo con «Zucchero, una notte a Venezia»

31 Dicembre 2018 | 20:26 di Lorenzo Di Palma

«Più di un concerto, più di un documentario musicale… Zucchero, come non l’abbiamo mai visto». Così si presenta Zucchero, una notte a Venezia, in onda il 1° gennaio dalle 19.40 su Rai2, uno show che unisce uno degli artisti italiani più amati nel mondo, e Venezia, una delle location più belle al mondo.

Immerso nella magica atmosfera di Venezia, città che lo ha letteralmente rapito per cullarlo e farlo smarrire tra i suoi canali, Zucchero “Sugar” Fornaciari si racconta e si confessa parlando delle sue cose più intime e personali. Delle sue origini, delle profonde radici che gli hanno permesso di spiccare il volo verso il mondo con la sua terra nel sangue e nel cuore. Degli amici, degli affetti, la grande famiglia, dei sogni, delle paure. Delle vittorie e di qualche sconfitta. Della politica e della religione, del diavolo e dell’acqua santa, tra sacro e profano.