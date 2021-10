Rai2: “Una pezza di Lundini” tornerà in primavera

La Rai ha smentito ufficialmente le voci che riferivano della cancellazione dal palinsesto di Rai 2 di Una pezza di Lundini, il late night show del comico Valerio Lundini (e della bravissima Emanuela Fanelli), oggetto oramai di un piccolo culto. Il team di autori dello show, riferisce un comunicato della Rai, è infatti già al lavoro per ritornare in onda nella primavera del 2022.

«Nella scorsa stagione - racconta Ludovico Di Meo, direttore di Rai2 - abbiamo realizzato il numero di puntate concordate con l’artista e la società di produzione. Valerio Lundini ha appena terminato un tour teatrale estivo e sta ora ricaricando le batterie, in vista dei suoi nuovi impegni».

«L’intesa con la Rai è totale», le fa eco Simona Ercolani, amministratore delegato della Stand By Me, la società che produce il programma. «Valerio Lundini sta facendo il giro del mondo per cercare nuove ispirazioni e tornare più carico di prima su Rai2 in primavera, per la gioia dei fan che hanno fatto di Una pezza di Lundini uno dei successi cult della passata stagione. E noi siamo già al lavoro sulla prossima, insieme a Giovanni Benincasa e a Emanuela Fanelli, che sta mettendo a punto una nuova serie di personaggi indimenticabili. Anche il camerino sarà indimenticabile», conclude con una risata: «Interamente decorato con tulipani bianchi…».