Rai2: una prima serata con Elisa e Dardust

In prima tv il concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano tanti ospiti Elisa e Dardust







Sarà trasmesso da Rai2, in prima serata giovedì 5 gennaio, il concerto concerto-evento di Elisa, registrato dal Teatro degli Arcimboldi di Milano, in cui l'artista multiplatino è affiancata dal pianoforte di Dardust, musicista e produttore straordinario che ha curato tutti i nuovi arrangiamenti dei brani live, e da tantissimi ospiti giunti a sorpresa sul palco.

All’evento “Elisa with Dardust - An Intimate Night" hanno partecipato infatti anche Luciano Ligabue, Rkomi, Giuliano Sangiorgi, Emma, Mahmood, Tommaso Paradiso, fino a Brunori Sas e Paolo Fresu ed Edoardo Leo.

Una serata unica in cui Elisa è stata accompagnata da una formazione d'eccezione che conta oltre alla partecipazione straordinaria di Dardust al pianoforte, anche di Andrea Rigonat alle chitarre e agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).

La serata si è svolta anche a favore della raccolta fondi per "Music for the Planet", progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente, a cui Elisa è molto legata.

La tournée "An Intimate Night" e nei prossimi giorni sarà a Torino il 16 e 17 gennaio.