Rai3 all’Opera con “Rigoletto al Circo Massimo”

Rai3 dedica la prima serata di giovedì 30 dicembre all’opera e a un capolavoro verdi anodi Giuseppe Verdi con il primo “film-opera” di Damiano Michieletto, Rigoletto al Circo Massimo, seguito subito dopo dal documentario di Enrico Parenti Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo, che ne racconta la genesi.

Il film in prima serata (alle 21.20) ripercorre in chiave filmica l’opera di Verdi, il primo spettacolo dal vivo messo in scena nel luglio del 2020, in Italia, dopo i lunghi mesi di chiusura legati alla pandemia nella maestosa cornice del Circo Massimo. La nuova regia, imponente e spettacolare, firmata da Damiano Michieletto si è dovuta quindi confrontare con le limitazioni imposte dal virus, prima fra tutte la necessità di rispettare il distanziamento sul palcoscenico.

Il film, presentato anche alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, attinge a tutto il materiale video dello spettacolo, in cui l’azione in diretta su un palcoscenico di 1.500 metri quadrati dialogava con un maxischermo su cui venivano proiettate le riprese di alcune steadycam presenti sul palco, anch'esse parte della scena. Dirige l’orchestra Daniele Gatti.