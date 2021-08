Rai3: “Pagliacci” raccontati da Baudo e Di Bella

In prima serata dall'Arena di Verona l'opera prodotta da Rai Cultura Arena di Verona Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Dopo il successo per il primo dei tre appuntamenti, tornano a raccontare l’opera dall’Arena di Verona, Pippo Baudo e Antonio Di Bella che spiegheranno e commenteranno i Pagliacci di Ruggero Leoncavallo (registrata venerdì 25 giugno, nel giorno della sua prima all’Arena), che Rai Cultura propone in prima tv martedì 3 agosto alle 21.20 su Rai3, in un allestimento che è un omaggio al grande cinema di Federico Fellini, realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e il Fellini Museum di Rimini. Sul podio, Marco Armiliato e nel cast Marina Rebeka, Yusif Eyvazov, Amartuvshin Enkhbat, Riccardo Rados, Mario Cassi, Max René Cosotti e DArio Giorgelè.

Il terzo e ultimo appuntamento, martedì 10 agosto, sarà dedicato all’Aida (registrata sabato 26 giugno), proprio nel giorno dell’anniversario del suo debutto in Arena, il 10 agosto del 1913.