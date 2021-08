Rai3: Pippo Baudo e Antonio Di Bella raccontano “Aida”

In prima visione e in prima serata dall'Arena di Verona Pippo Baudo e Antonio Di Bella Credit: © Ennevi Foto Lorenzo Di Palma







Si chiude con l’Aida la serie di serate speciali dedicate agli amanti dell’Opera da parte di Rai3, che ha proposto tre nuove produzioni di grandi opere registrate all’Arena di Verona durante l’estate e raccontate da Pippo Baudo e Antonio Di Bella.

Il capolavoro di Giuseppe Verdi, titolo iconico per l'Arena di Verona, andrà in onda in prima tv martedì 10 agosto alle 21. L'allestimento utilizza immagini del Museo Egizio di Torino per narrare l'antico Egitto. Sul podio è impegnato Diego Matheuz. Sul palco sono protagonisti Simon Lim, Anita Rachvelishvili, Angela Meade, Jorge de Leòn, Michele Pertusi, Luca Salsi, Riccardo Rados. Regia tv di Fabrizio Guttuso Alaimo. Replica su Rai5 giovedì 16 settembre alle 21.15.