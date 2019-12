Rai3: torna il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo

24 Dicembre 2019 | 12:27 di Lorenzo Di Palma

Per Rai3 oramai è una tradizione l’appuntamento del 24 e del 31 dicembre in prima serata con il Festival del Circo di Montecarlo. La 43esima edizione, condotta anche quest’anno da Melissa Greta Marchetto, prevede la partecipazione di 220 gli artisti, originari di 18 paesi diversi.

Dalla “punta di diamante dell’arte circense russa”, il Royal Circus del georgiano Gia Eradze, alla tradizione circense cinese, con la troupe acrobatica della Cina, già vincitrice di numerosi clown d’oro, che darà vita a un affresco di incredibili equilibri.

Dallo stesso Principato di Monaco arriva Nicolas Jelmoni, un giovane artista che insieme a Charlotte O’ Sullivan ha creato un numero che unisce armoniosamente la danza contemporanea con la disciplina del “mano a mano”. E ancora Yuri Volodchenkov, il suo straordinario cavallo ”Legion” e la ballerina Avelina Kvasova, nel numero intitolato “amore Gipsy” dove la sensualità di una danza zigana si unisce alla maestria equestre proveniente dalle steppe.

E poi quattro straordinari atleti, I Prilepin, provenienti dal Bolshoj di Mosca, che danno vita a un crescendo di salti ed equilibrismi in una coreografia ispirata a Yesterday dei Beatles. Non mancherà infine la tradizione clownesca, rappresentata quest’anno da tre giovani russi, i Without Socks.