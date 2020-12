Rai4: al via l’ironia di “Pigiama Rave”

Con Saverio Raimondo in seconda serata. Una petizione per abolire per sempre l’anno bisestile

07 Dicembre 2020 | 12:04 di Lorenzo Di Palma

Sarà il primo programma ad avere un vero e proprio dress code: il pigiama! È in arrivo dal 7 dicembre, e tutti i lunedì dalle 23.15, su Rai4 Saverio Raimondo e il suo Pigiama Rave, un late night show di ultima generazione, con protagonisti ospiti dello spettacolo, dello sport, del costume, della musica, della cultura, ma anche personaggi provenienti da mondi curiosi meno noti ai telespettatori.

Adottando questa nuova veste Pigiama Rave gioca a fare la tv in modo ironicamente amatoriale, con un programma “fatto a casa”, dove sia il conduttore che gli ospiti saranno in collegamento dalle rispettive abitazioni in giro per il mondo.

Un programma che rivoluziona i tradizionali canoni dell’intrattenimento per un lunedì sera alternativo all’insegna del divertimento e dell’ironia che racconta il presente e guarda al futuro trasformando le “zone private” della vita domestica in palcoscenico. Ogni ospite verrà coinvolto in “call-to-action” un po' sfacciate, o invitato a mostrare angoli insoliti della propria casa.

Al centro, come di consueto per Saverio Raimondo, la macro attualità, per una narrazione del presente sempre dinamica rivolta più alla previsione - satirica - del futuro che al commento di ciò che è già passato.

Il programma si impegna inoltre a farsi promotore di una battaglia epocale: Pigiama Rave promuoverà, in tv e online, una petizione per abolire per sempre l’anno bisestile. La sua caratteristica funesta ha trovato nel 2020 la sua massima conferma. L’argomento è di tale rilevanza che Pigiama Rave istituirà un comitato tecnico-scientifico ai massimi livelli, una task force impegnata a sensibilizzare il pubblico e a creare gli strumenti per scongiurare un’altra catastrofe come il 2020.