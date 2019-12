Rai4 celebra 60 anni di Asterix

Una puntata speciale di “Wonderland” per l’anniversario

27 Dicembre 2019 | 13:31 di Lorenzo Di Palma

Andrà in onda venerdì 27 dicembre in seconda serata su Rai4, la puntata speciale di Wonderland che celebra il 60° anniversario della nascita editoriale di Asterix (29 ottobre 1959), l’eroe gallico creato da René Goscinny e Albert Uderzo comparso per la prima volta nell’ottobre del 1959 sulla rivista francese a fumetti Pilote.

Per far gli auguri all’eroe che si impegna a difendere il proprio villaggio dall’invasione romana, Wonderland ha intervistato lo sceneggiatore Jean-Yves Ferry e il disegnatore Didier Conrad, diretti eredi artistici di Goscinny e Uderzo, e Guy Vassel il direttore di Parc Astérix, il parco divertimenti dedicato al personaggio che si trova a Plailly, vicino a Parigi.

Inoltre Wonderland ha dato parola a esperti del fenomeno Asterix: il giornalista e storico del fumetto Luca Raffaelli, il fumettista e critico letterario, nonché creatore del personaggio Bonelli Martin Mystère, Alfredo Castelli, il fumettista e scrittore Tito Faraci e il collezionista ed esperto di fumetti Guido Carpaneto.