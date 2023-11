Il Natale per bambini di RaiPlay: i cartoni del calendario dell’Avvento. Tutte le novità

Dall'1 dicembre, una novità ogni giorno... tra Puffi, Me contro Te, Masha e Orso Alessandro Alicandri







Siamo tutti pazzi per il calendario dell'Avvento e per questo motivo RaiPlay ha pensato, in collaborazione con Rai Kids, di darci un mondo di contenuti inediti tutti da scoprire ogni giorno dal primo dicembre (e qualcosina anche oltre) in prima visione sulla piattaforma, una selezione di contenuti amatissimi dai bambini (e non solo dai bambini, scoprite perché).

Quali sono le novità

Ci saranno 20 nuovi episodi della serie "I Puffi", la nuova serie (è un remake di un grande classico dei cartoni) "Grisù" nel quale un drago molto simpatico decide di diventare un pompiere, la seconda stagione di "Leo da Vinci" serie che racconta (in computer grafica) le vicende di un giovane Leonardo Da Vinci nella sua adolescenza, quando ancora non è il mito che tutti conosciamo.

Ancora, vedremo "Le canzoni dell'avvento dello Zecchino d'Oro" che contengono brani natalizi in attesa del Natale... e non è tutto. Ci saranno in prima visione esclusiva i corti della serie "Masha e Orso" (tra i quali "Masa e Orso - Racconto d'inverno", "Bing" e "Learning time with Timmy" con canzoni e video di presentazione della serie in arrivo a gennaio.

Fino a Natale ci sarà modo di vedere anche i nuovi episodi di "PJ Mask", il film "L'abominevole bebè delle nevi di Terry Pratchett" e il film "Mariah Carey's all I want for Christmas is you". Il 26 vedremo poi, dopo Natale, anche la serie "Me contro Te - La famiglia reale".

Sul canale Bambini di RaiPlay si trovano 70 film tra i quali c'è in prima visione "Ainbo - Spirito dell'Amazzonia" (è a tema ecologista), "The Christmas letter", storia di un bambino chiamato Harry che decide di rendere felice una donna anziana e sola e "Mune - Il guardiano della luna", film d'animazione francese che ha fatto il giro del mondo ricevendo molti premi.