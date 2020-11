Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a dicembre 2020

Tra i titoli in arrivo: "Tenet", "Onward" e "New Mutants"

27 Novembre 2020 | 12:28 di Giulia Ausani

Anche a dicembre Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti al cinema e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra blockbuster, film d'azione e titoli per tutta la famiglia.

Tra le novità da non perdere c'è "Tenet" (disponibile dal 15 dicembre). L'ultimo film di Christopher Nolan è uno spy thriller anticonvenzionale che tiene incollati allo schermo. In arrivo anche l'ultimo film di Guy Ritchie, "The Gentlemen" (dal 4 dicembre), che mescola azione e commedia in una storia folle di narcotrafficanti, miliardari e gangster.

Per bambini e famiglie c'è "Onward", produzione Disney-Pixar in cui due fratelli si mettono in viaggio per riuscire a completare un incantesimo che gli permetta di rivedere il padre per ventiquattr'ore (dal 2 dicembre). In arrivo anche un altro film d'animazione, "Dreambuilders – La fabbrica dei sogni" (dal 24 dicembre).

Tra gli altri titoli in arrivo ci sono "After 2" (disponibile dal primo dicembre), sequel del film basato sul libro di Anna Todd, e "The new mutants" (dal 16 dicembre), cinecomic a tinte horror su un gruppo di X-Men adolescenti.

Per quanto riguarda il cinema italiano invece sono in arrivo "Padrenostro" di Claudio Noce (disponibile dal 31 dicembre), ambientato nel periodo degli anni di piombo, e il documentario "Notturno" di Gianfranco Rosi, scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar.

In arrivo anche "La galleria dei cuori infranti" (disponibile dal 4 dicembre), che ruota attorno a una ragazza che decide di aprire una galleria dove le persone possono lasciare ricordi delle loro storie passate. Se avete voglia di una storia commovente c'è "Balto e Togo – La leggenda" (dal 22 dicembre), che racconta la famosa storia dei due husky che attraversarono l'Alaska per consegnare una preziosa medicina.