Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a dicembre 2021

Anche a dicembre Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti in sala e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra blockbuster, film passati ai Festival del cinema e titoli per tutta la famiglia.

Partiamo subito con "No Time to Die" (disponibile dal 3 dicembre), nuovo capitolo della saga di James Bond e l'ultimo con protagonista Daniel Craig nei panni dell'agente segreto più famoso al mondo. Diretto da Cary Fukunaga, nel cast troviamo anche Ana De Armas, Rami Malek e Léa Seydoux.

Il 30 novembre arriva invece "Madres Paralelas", il nuovo film di Pedro Almodóvar con Penélope Cruz, Rossy De Palma e Milena Smit. Racconta la storia di due donne single, Janis e Ana, che condividono la stessa stanza d’ospedale mentre stanno per partorire.

Dal 5 dicembre è disponibile la commedia dolceamara "All my life", in cui i progetti di matrimonio di una coppia vengono buttati fuori rotta quando allo sposo viene diagnosticato un cancro al fegato.

E poi i titoli per tutta la famiglia: il 9 dicembre arriva "Paw Patrol il film", mentre il 15 dicembre è il turno de "I Mitchell contro le macchine", che racconta la storia di una famiglia alle prese con una gigantesca ribellione di robot.

Il 16 dicembre arriva "Venom: La furia di Carnage", sequel del film sul famigerato antieroe Marvel con protagonista Tom Hardy. Il giorno dopo arriva "I’m your man", film con Dan Stevens presentato al Festival di Berlino dove una ricercatrice dovrà vivere con una macchina con sembianze umane.

Infine, un titolo italiano: il 23 dicembre arriva "Qui rido io" di Mario Martone con Toni Servillo, che racconta la storia di Eduardo Scarpetta, padre di Titina, Eduardo e Peppino De Filippo, che dedicò tutta la sua vita al teatro.