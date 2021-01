Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a febbraio 2021

27 Gennaio 2021 | 9:30 di Giulia Ausani

Anche a gennaio Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti al cinema e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra film italiani, horror e commedie.

Iniziamo dalle produzioni italiane. Il 10 febbraio arriva "Il talento del calabrone", thriller con Sergio Castellitto nei panni di un minaccioso ricattatore. Dall'11 febbraio invece è disponibile "Bastardi a mano armata" con protagonista Marco Bocci, che ritroviamo anche in "Calibro 9" (dal 4 febbraio), sequel del cult del 1972 "Milano Calibro 9".

Tra le novità da non perdere c'è "Palm Springs – Vivi come se non ci fosse un domani" (disponibile dal 12 febbraio), con Andy Samberg e Cristin Milioti intrappolati in un loop temporale. Per chi invece preferisce gli horror c'è "The empty man" (dal 22 febbraio). In arrivo anche la commedia horror teen "Spontaneous" (disponibile dal 4 febbraio), con Katherine Langford.

Il primo febbraio arriva "Glassboy", storia commovente che mostra come il coraggio, l'amicizia e la comunicazione tra adulti e bambini possano essere le chiavi per affrontare ogni tipo di malattia. Per chi preferisce la suspense ci sono "Survive the night" (dal 5 febbraio), con Bruce Willis nei panni di un criminale, e "L'ombra della violenza" (dal 12 febbraio), un thriller che ruota attorno a un ex pugile che diventa il tuttofare di una famiglia criminale irlandese.

Infine, il 12 febbraio arriva "La salita" di Michael Angelo Covino, che racconta la lunga storia di un'amicizia.