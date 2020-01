Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a gennaio 2020

09 Gennaio 2020 | 17:38 di Giulia Ausani

Anche a gennaio Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra cui anche alcuni tra i titoli favoriti per la nuova stagione dei premi.

Tra questi c'è "Joker" (disponibile dal 16 gennaio), film di Todd Phillips che racconta le origini del più famoso supercattivo di Batman, Joker, qui interpretato da Joaquin Phoenix (che per questo ruolo ha vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista di un film drammatico). Dal primo gennaio è disponibile anche "C'era una volta a... Hollywood", ultimo capolavoro di Quentin Tarantino con protagonisti Leonardo DiCaprio e Brad Pitt nei panni di un attore e della sua controfigura nella Hollywood degli Anni 60.

C'è Brad Pitt anche in "Ad Astra" (dal 29 gennaio), film di fantascienza di James Gray che racconta la missione di un astronauta che va nello spazio alla ricerca di suo padre, il cui esperimento minaccia l'intero sistema solare.

Su Rakuten non mancano gli appuntamenti per tutta la famiglia: dal 16 gennaio è disponibile il film d'animazione "Il piccolo Yeti", in cui una ragazzina stringe amicizia con uno Yeti scappato da un laboratorio e decide di riportarlo a casa, mentre il 23 gennaio arriva "Shaun, vita da pecora: Farmageddon", sequel del film "Shaun, vita da pecora - Il film" del 2015.

In arrivo anche "Dora e la città perduta", adattamento in live-action della famosa serie animata di Nickelodeon "Dora l'esploratrice", e il film italiano "Mio fratello rincorre i dinosauri", storia familiare tratta dal romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol.

Da non perdere anche "Yesterday", commedia romantica di Danny Boyle che ruota attorno a un giovane musicista squattrinato che un giorno si sveglia e scopre di essere l'unico sulla faccia della terra a ricordare le canzoni dei Beatles, che sembrano non essere mai esistiti. Per gli appassionati di film d'azione invece c'è "Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen" (dal 16 gennaio), terzo capitolo dela saga iniziata nel 2013 con "Attacco al potere - Olympus Has Fallen" con protagonista Gerard Butler.