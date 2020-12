Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a gennaio 2021

29 Dicembre 2020 | 11:00 di Giulia Ausani

Anche a gennaio Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti al cinema e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra blockbuster, commedie italiane e titoli per tutta la famiglia.

Partiamo con i film italiani. Il 13 gennaio arriva "Lacci" di Daniele Luchetti, basato sull'omonimo romanzo. Il film, che ha aperto l'ultima Mostra del cinema di Venezia, è una riflessione sui rapporti umani e racconta le dinamiche di una coppia attraverso gli anni. Nel cast Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando e Giovanna Mezzogiorno. In arrivo anche "Guida romantica a posti perduti" di Giorgia Farina (disponibile dal primo gennaio), un road movie con Clive Owen, Jasmine Trinca e Irène Jacob. Non possono mancare le commedie come "Divorzio a Las Vegas" (dal 21 gennaio) e "Lockdown all'italiana" (dal 28 gennaio).

Per chi preferisce l'adrenalina, il 7 gennaio arriva "Unhinged – Il giorno sbagliato", con Russell Crowe nei panni di un automobilista in circa di vendetta. Da non perdere anche "Greenland" (disponibile dal 2 gennaio), che racconta la storia di una famiglia alla disperata ricerca di salvezza proprio quando una cometa sta per abbattersi sulla Terra minacciando l'intera umanità.

Arrivano anche "Lupin III – The first" (disponibile dal primo gennaio), prima avventura in CG3D del ladro gentiluomo, e "The Kid detective – Detective in erba" (dal 22 gennaio), storia di un detective trentunenne che, dopo essere stato un bimbo prodigio, ora risolve sempre i soliti misteri. Ma finalmente arriva il suo primo vero caso da adulto.

Infine, dal 29 gennaio è disponibile "Il rito delle streghe", teen movie che segue il percorso di crescita di alcune streghe in erba, tra magia e problemi da adolescenti.