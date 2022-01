Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a gennaio 2022

Tra le novità in arrivo "Tre piani" di Nanni Moretti e "Ghostbusters Legacy" "Ghostbusters Legacy" Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Anche a dicembre Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti in sala e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra blockbuster, film italiani e titoli per tutta la famiglia.

Partiamo con i film italiani: il 6 gennaio arriva "Tre Piani" di Nanni Moretti, presentato a Cannes, che racconta lo stravolgimento delle vite di un gruppo di condomini interpretati da Alba Rohrwacher, Margherita Buy, Denise Tantucci, Riccardo Scamarcio e dallo stesso Nanni Moretti. Il 7 gennaio arriva invece "Ariaferma" di Leonardo Di Costanzo, che racconta una storia ambientata in un carcere in via di dismissione. Nel cast anche Toni Servillo e Silvio Orlando. Per chi preferisce le commedie, dal 20 gennaio c'è "Con tutto il cuore" di Vincenzo Salemme, in cui lo stesso regista interpreta un pacato professore che cambia radicalmente dopo aver ricevuto, tramite trapianto, il cuore di un criminale.

Dal 17 gennaio è disponibile "Ghostbusters Legacy", (anche in 4K UHD), nuovo capitolo della saga cult Anni 80. Un altro titolo per tutta la famiglia è "Baby Boss 2: Affari di famiglia", in arrivo il 27 gennaio.

Infine, il 22 gennaio arriva "Nowhere Special" di Uberto Pasolini, in cui James Norton è John, un padre che, avendo davanti a sé pochi mesi di vita, trascorre i giorni che gli restano cercando una famiglia e una nuova vita per suo figlio Michael.