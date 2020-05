Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a giugno 2020

26 Maggio 2020 | 11:41 di Giulia Ausani

Anche a giugno Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra film d'azione, titoli per tutta la famiglia e produzioni italiane.

Il 3 giugno ad esempio arrivano il nuovo "Charlie's Angels" con protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, e "Bad Boys for life", terzo capitolo della saga blockbuster degli Anni 90 con Will Smith e Martin Lawrence.

Per i fan dei film di guerra ci sono "Resistance" (disponibile dal 23 giugno) e "Sisters in arms" (dal 18 giugno). Il primo racconta la storia di un gruppo di boy scout ebrei che hanno lavorato con la resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale per salvare la vita a diecimila orfani, mentre il secondo racconta la vita di Zara, una giovane donna curda diventata un'eroina.

Per chi preferisce i film indipendenti c'è "In viaggio verso un sogno" (disponibile dal primo giugno), dai produttori di "Little Miss Sunshine". Il film parla di Zack, 22enne con la sindrome di Down che sogna di diventare un wrestler professionista.

In arrivo anche la commedia per famiglie "Non si scherza col fuoco" (dal 25 giugno), in cui un capitano dei pompieri si ritrova alle prese con tre orfani. Poi "Amiche in affari" (dal 28 giugno), in cui due amiche cercano di mettere in piedi un'azienda. Nel cast ci sono Salma Hayek e Rose Byrne.

Da non perdere "Il richiamo della foresta" (dal 4 giugno), nuovo adattamento cinematografico del grande classico della letteratura di Jack London. Nel cast Harrison Ford e Omar Sy.

In arrivo anche "Cattive acque" di Todd Haynes (disponibile dal 10 giugno), basato sulla vera storia della battaglia legale dell'avvocato Robert Bilott (Mark Ruffalo) contro la compagnia chimica DuPont. E poi un altro legal drama: "Il terzo omicidio" (dal 16 giugno), diretto dal regista giapponese di culto Hirokazu Kore-Eda.

Per quanto riguarda invece il cinema italiano, il 4 giugno arriva "La mia banda suona il pop" di Fausto Brizzi, in cui un gruppo musicale che andava in voga negli Anni 80 si ritrova per una reunion in Russia.