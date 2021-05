Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a giugno 2021

Tra le novità anche il film vincitore di tre premi Oscar "Nomadland" Frances McDormand in "Nomadland" Giulia Ausani







Anche a giugno Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti in sala e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra premi Oscar, film d'azione e titoli per tutta la famiglia.

Partiamo subito con "Nomadland", film di Chloé Zhao che ha vinto l'Oscar come miglior film all'ultima edizione degli Academy Award. Disponibile dal 28 giugno, racconta la vita da nomade di una donna (Frances McDormand) che dopo aver perso tutto si mette in iaggio per gli USA.

Il primo giugno arriva "Run Hide Fight", film d’azione su una ragazza che cerca di salvare i suoi compagni di scuola da un gruppo di terroristi che ha fatto irruzione nell'istituto. Per gli appassionati di storia, dal 2 giugno c'è "The Renegade", ambientato in Irlanda ai tempi della Grande Carestia.

Bruce Willis è il protagonista di "Breach – Incubo nello spazio" (disponibile dal 15 giugno), in cui un meccanico interstellare a un passo dalla paternità deve riuscire a portare la sua astronave in salvo sulla Nuova Terra.

Dal 18 giugno è disponibile "Made in Italy" con Liam Neeson. Ambientato in Toscana, racconta la storia di un artista bohémien londinese che si reca in Italia con il figlio estraneo, per vendere la casa che hanno ereditato dalla moglie scomparsa. Lo stesso giorno arriva anche "The Rifleman", war movie lituano ambientato durante la prima guerra mondiale, su un uomo che si arruola nel battaglione lituano dell’armata russa.

Per i fan degli horror, il 27 giugno arriva "Come Play – Gioca con me" di Jacob Chase, su un mostro che si manifesta attraverso i cellulari.

Infine è già disponibile l'ultimo film di Steven Soderbergh, "Lasciali parlare", con Meryl Streep. Racconta di una famosa autrice che decide di intraprendere una crociera con due vecchie amiche e il nipote.