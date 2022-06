Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a giugno 2022

Tra le novità in arrivo: "Animali fantastici – I segreti di Silente" e "C'era una volta il crimine" Giulia Ausani







Anche a giugno Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti in sala e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra blockbuster, film italiani e titoli internazionali.

È già disponibile "Animali fantastici – I segreti di Silente", terzo capitolo della saga spin-off di Harry Potter che vede un giovane Albus Silente (Jude Law) scontrarsi con il temibile Grindelwald (Mads Mikkelsen), deciso a comandare il mondo magico e annientare i babbani. Un altro film da vedere in famiglia è "Sonic 2", in arrivo il 23 giugno.

Per i fan dei film d'animazione ci sono anche anche "Troppo cattivi" (disponibile dal 2 giugno), ambientato in un mondo in cui gli umani convivono con animali antropomorfi, e "Hopper e il tempio perduto" (dal 22 giugno).

Per quanto riguarda invece i film italiani, a giugno arrivano "L'ombra del giorno" (disponibile dal 9 giugno), con Riccardo Scamarcio, e "C’era una volta il crimine" (dal 23 giugno), terzo capitolo della saga che vede i protagonisti viaggiare nel tempo.

Infine, il 16 giugno arriva "Il ritratto del duca", sull'incredibile (ma vera) storia di un tassista sessantenne che nel 1961 rubò un dipinto di Goya dalla National Gallery di Londra.