Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a luglio 2020

24 Giugno 2020 | 10:17 di Giulia Ausani

Anche a luglio Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra titoli di attualità, film storici e novità mai arrivate in sala.

Ad esempio, il 15 luglio arriva "Radioactive", adattamento cinematografico della biografia di Marie Curie diretto dall’acclamata autrice franco-iraniana Marjane Satrapi, con la candidata all'Oscar Rosamunde Pike nei panni della scienziata. Dal 22 luglio è disponibile "Harriet", con Cynthia Erivo nel ruolo dell'eroina americana Harriet Tubman, che durante la Guerra Civile ha portato alla libertà più di trecento schiavi attraverso la Underground Railroad.

In arrivo anche la commedia romantica musicale "L'assistente della star" (disponibile dal 26 giugno), con Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross, e "Stage Mother" (dal 22 luglio), commedia drammatica sul mondo delle drag queen di San Francisco che racconta la storia di Maybelline, rigida e conservatrice, che riesce a riavvicinarsi al figlio omosessuale e proprietario di un locale di drag queen solo dopo la sua morte.

Da non perdere "Queen & Slim" (dall'8 luglio), storia on the road di due giovani al primo appuntamento che si trasformano loro malgrado in fuggiaschi braccati dalla polizia. Opera prima di Melina Matsoukas, il film offre uno spaccato sulla situazione degli afroamericani oggi negli USA.

A fine mese arriva "Il Re di Staten Island" di Judd Apatow (dal 30 luglio), con Pete Davidson nei panni di un ragazzo che ha perso il padre vigile del fuoco l'11 settembre e deve capire cosa fare della sua vita. Il film è parzialmente basato sulla vita di Davidson. Per chi ama le commedie, c'è anche "Lasciatelo dire" (dal 13 luglio), film francese che ha riscosso un grande successo oltralpe.

Infine, per gli amanti di fantascienza c'è "Young Ones" (disponibile dal 13 luglio), action sci-fi ambientato in un futuro in cui l'acqua è diventata un bene preziosissimo. Protagonisti Elle Fanning e Nicholas Hoult.