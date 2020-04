Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a maggio 2020

28 Aprile 2020 | 11:00 di Giulia Ausani

Anche a maggio Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra cinecomic, film per tutta la famiglia e grandi successi di critica acclamati dall'Academy.

Direttamente dall'ultima stagione dei premi arriva "Parasite" (disponibile dal 20 maggio), che ha trionfato agli Oscar con quattro tra i premi più importanti: miglior film, miglior film straniero, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. Diretto dal sudcoreano Bong Joon-Ho, il film (che mescola thriller, commedia e dramma) racconta dei membri di famiglia povera che, grazie a una serie di stratagemmi, riescono a farsi assumere al servizio di una facoltosa famiglia.

In arrivo anche "1917" (disponibile dal 7 maggio) di Sam Mendes, girato come se fosse un unico piano sequenza, e "JoJo Rabbit" di Taika Waititi, vincitore dell'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Il primo è ambientato durante la prima guerra mondiale e segue due soldati britannici che devono recapitare un messaggio per salvare migliaia di soldati da un'imboscata; il secondo è ambientato durante la seconda guerra mondiale e segue un bambino che ha Hitler come amico immaginario e scopre che sua madre sta nascondendo una giovane ebrea in casa.

Per bambini e famiglie ci sono il nuovo "Dolittle" (disponibile dal 14 maggio), con Robert Downey Jr. nei panni del celebre veterinario in grado di parlare con gli animali, e "Sonic" (dal 7 maggio), con protagonista il famoso personaggio dei videogiochi. E poi anche "Me contro te - Il film" (dal primo maggio), debutto sul grande schermo degli youtuber "Me contro te".

Poi ancora "Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn" (disponibile dal 21 maggio), in cui Margot Robbie torna a vestire i panni della criminale dei fumetti DC Comics che, dopo essere stata lasciata da Joker, si ritrova braccata dai suoi nemici. Per i fan di Clint Eastwood, su Rakuten è disponibile il suo ultimo film: "Richard Jewell", che racconta la vera storia della guardia di sicurezza che, dopo aver sventato un attentato, viene sospettato dall'FBI e diffamato dai giornalisti.

Infine, arrivano anche la commedia argentina "Criminali come noi", disponibile dal primo maggio, e l'italiano "Figli" (dal 7 maggio), in cui Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea interpretano una coppia alle prese con l'arrivo del secondo figlio.