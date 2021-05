Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a maggio 2021

Tra le novità del mese: "Godzilla vs. Kong", "Judas and the black Messiah" e "Raya e l'ultimo drago" "Godzilla vs. Kong" Giulia Ausani







Anche a maggio Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti in sala e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra film d'azione, horror e titoli per tutta la famiglia.

Partiamo da uno dei film più attesi della stagione: "Godzilla vs Kong" (disponibile dal 6 maggio), che vedrà fronteggiarsi i due mostri. Molto atteso anche "Raya e l'ultimo drago", ultimo successo Disney. Da non perdere anche "Judas and the black Messiah", tra i film nominati agli Oscar quest'anno.

Novità anche per i fan di horror e thriller: il 14 maggio arriva "The Nest – L'inganno", thriller psicologi con con Jude Law che racconta di una famiglia che, dopo essersi trasferita in campagna, dovrà affrontare delle verità scomode. Dal 18 maggio è invece disponibile "The Turning", ispirato al racconto "Giro di vite" di Henry James. In arrivo anche il thriller "Doppio inganno" con Hilary Swank e Michael Ealy.

Dal 5 maggio è disponibile "Alice e Peter", storia di due fratelli che usano la loro immaginazione per evadere dalla tragica realtà della loro famiglia, approdando rispettivamente nel Paese delle Meraviglie e sull’Isola che non c’è. Il 14 maggio arriva "Little Fish", storia di una coppia che cerca di mantenere salda la propria relazione, mentre un misterioso virus che causa la perdita della memoria si diffonde a macchia d'olio.

Il 17 maggio arriva "Fuga a Parigi", adattamento dell’omonimo romanzo di Patrick deWitt. Nel cast Michelle Pfeiffer nei panni di un’ereditiera che si trasferisce a Parigi con il figlio.

Il 21 maggio arriva "Shorta", acclamato film action danese a metà tra "Les Misérables" e "Sulla mia pelle". Dal 26 maggio è disponibile "The Keeper – La leggenda di un portiere", ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e il 31 maggio arriva "Girl", storia di vendetta diretta da Chad Faust.