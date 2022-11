Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a novembre 2022

Si puo' vedere su

A novembre sono in arrivo grandi titoli su Rakuten Tv. Ad arricchire la sezione AVOD di questo mese il nuovo documentario originale Rakuten TV "La mia Decisione, di Andrés Iniesta", disponibile gratuitamente sulla piattaforma in tutta Europa dal 1º novembre in esclusiva: uno sguardo inedito sulla vita della leggenda del calcio Andrés Iniesta in uno dei momenti più difficili della sua carriera. In arrivo a novembre anche il poliziesco "L.A. Confidential" di Curtis Hanson con attori del calibro di Danny DeVito, Kim Basinger, Russell Crowe, Kevin Spacey, Guy Pearce e James Cromwell; vincitore di due premi Oscar® e di un Golden Globe, disponibile "JFK" per la regia di Oliver Stone con Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Edward Asner, Walter Matthau, Sally Kirkland e John Candy; e ancora "Legend", fantasy epico di Ridley Scott con Mia Sara, Tim Curry, Tom Cruise, Cork Hubbert e Billy Barty; il docu-film "Karenina & I" di Tommaso Mottola con Sonia Bergamasco e una strepitosa Gørild Mauseth, norvegese d’origine, che interpreta Anna Karenina recitando interamente in lingua russa; "True Story" di Rupert Goold con Felicity Jones, Maria Dizzia, Rebecca Henderson, Gretchen Mol e Ethan Suplee, basato su una storia vera, che tratta la falsa identità di un pericoloso ricercato e di un giornalista che cercherà la propria redenzione. Per gli amanti delle commedie romantiche ecco arrivare "My Super Ex-Girlfriend" di Ivan Reitman con Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris, Eddie Izzard, Rainn Wilson e Wanda Sykes; "Sogno di una notte di mezza estate", regia di Michael Hoffman con un’incantevole Michelle Pfeiffer, Rupert Everett, Kevin Kline, Sophie Marceau e David Strathairn; la commedia italiana "Un amore così grande" di Cristian De Mattheis con Giuseppe Maggio, Francesca Loy, Franco Castellano II, Eleonora Brown, Fioretta Mari, Riccardo Polizzy Carbonelli e "Date and Switch", con Nicholas Braun e Dakota Johnson. A completare l’offerta AVOD di novembre segnaliamo l’avventuroso "Rapiscimi", di Giovanni Luca Gargano con Pietro Delle Piane, Paolo Cutuli, Carmelo Caccamo, Vincenzo Di Rosa e Massimo Olcese, e il film d’azione "Bangkok Dangerous", regia di Oxide Pang Chun e Danny Pang con Nicolas Cage, Charlie Yeung, Shahkrit Yamnarm, Nirattisai Kaljaruek e Panward Hemmanee.



Nella sezione TVOD della piattaforma molte le novità: disponibile per l’acquisto e dall’11 novembre per il noleggio ecco "Bullet Train", thriller con Brad Pitt, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon e Hiroyuki Sanada; disponibile per il noleggio anche il film d’animazione campione d’incassi "Minions 2 - come Gru diventa cattivissimo" dal 3 novembre e per l’acquisto dal 25 ottobre "Don’t worry Darling", a metà tra il thriller e l’horror con Florence Pugh, Harry Styles, Olivia Wilde, che cura inoltra la regia del film, Gemma Chan e KiKi Layne. In arrivo a novembre una serie di titoli imperdibili: dal docu-film "Moonage Daydream" di Brett Morgen, un’odissea cinematografica attraverso l’arte di David Bowie, a "Nope", la terza opera scritta, diretta e prodotta dal visionario Jordan Peele, con Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott e Brandon Perea; da "Spider-Man: No Way Home", disponibile in versione estesa e corredato da contenuti extra, alle commedie "La lista del signor Malcom", storia di una giovane donna che corteggia un misterioso ricco uomo nell’Inghilterra del XIX secolo, e "Mack & Rit" con Diane Keaton nei panni di una scrittrice di 30 anni che scopre di essersi magicamente trasformata nella sé stessa di 70 anni. Risate assicurate! E ancora, dai toni più drammatici ecco "Addio, Mister Haffmann" ad un prezzo speciale dal 9 al 13 novembre, storia di un gioielliere ebreo di grande talento la cui esistenza sarà stravolta dall’occupazione nazista, di Fred Cavayé con Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau, Nikolai Kinski, Anne Coesens; già disponibile anche l’adrenalinico "Sniper: Missione Non Autorizzata", regia di Oliver Thompson con Chad Michael Collins, Ryan Robbins, Sayaka Akimoto, Josh Brener e Dennis Haysbert.