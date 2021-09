Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a ottobre 2021

Si puo' vedere su

Anche a ottobre Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti in sala e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra commedie, thriller e titoli per tutta la famiglia.

Da fine settembre sono già disponibili "Free Guy", in cui Ryan Reynolds è un personaggio dei videogiochi che scopre di essere solo un mucchio di pixel e si imbarca in un viaggio per scoprire la sua strada, e "Io sono nessuno", film d'azione molto sopra le righe con protagonista Bob Odenkirk.

Da non perdere "Una donna promettente", vincitore del premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Disponibile dal 7 ottobre, racconta la storia di vendetta di una donna intepretata da Carey Mulligan. Lo stesso giorno arriva anche "La notte del giudizio per sempre", nuovo capitolo della saga in cui per un'unica notte l'anno, tutti i crimini diventano legali.

Dal 7 ottobre è disponibile anche "Voyagers", film young adult di fantascienza con Tye Sheridan, Lily-Rose Deep e Colin Farrell nei panni di colonizzatori spaziali decisi a popolare un pianeta appena scoperto. Per chi preferisce le commedie invece c'è "School of mafia", film italiano su tre figli di boss mafiosi di New York destinati a ereditare gli affari dei padri anche se preferirebbero dedicarsi ad altro. Nel cast Emilio Solfrizzi, Paolo Calabresi e Nino Frassica.

Per i film per tutta la famiglia invece c'è "I Croods 2 – Una nuova era" (disponibile dal 28 ottobre), film d’animazione che vede la famiglia di primitivi alle prese con l'evoluzione e il progresso. Infine, per i fan dei videogiochi già da inizio mese è disponibile "Monster Hunter" con Milla Jovovich.