Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a settembre 2020

01 Settembre 2020 | 16:14 di Giulia Ausani

Anche a settembre Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra film italiani, titoli per tutta la famiglia e horror.

È già disponibile sulla piattaforma l'ultimo film di Gabriele Muccino, "Gli anni più belli", che racconta la storia di quattro amici (Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria) dagli Anni 80 a oggi, dall'adolescenza all'età adulta. Disponibile anche "Tolo Tolo", ennesimo successo di incassi per Checco Zalone (qui all'esordio da regista).

Da non perdere "Un amico straordinario" (disponibile dal 14 settembre), con Tom Hanks nei panni del presentatore tv americano amatissimo dai bambini Fred Rogers, e "Inheritance" (dal 18 settembre), mystery drama con Lily Collins e Simon Pegg in cui il patriarca di una famiglia ricca e potente muore improvvisamente, lasciando moglie e figlia con un'eredità segreta scioccante che minaccia di distruggere le loro vite.

Per gli amanti dell'horror arrivano "Body Cam" (disponibile dal 3 settembre), in cui una poliziotta affronta i delitti commessi da una misteriosa creatura, e "Fantasy Island" (dal 9 settembre), adattamento dell’omonima serie tv americana.

Tre i titoli in arrivo per tutta la famiglia: dal primo settembre è disponibile "Lego DC Shazam: Magic & Monsters"; il 24 settembre arrivano "Vic il vichingo e la spada magica", film d'animazione danese in cui un giovane vichingo affronta un viaggio per spezzare un incantesimo, e "Doraemon il film – Nobita e l'isola del tesoro", ispirato al celebre classico della letteratura di Robert Louis Stevenson.

Il 24 settembre arriva "State of mind", film con Peter Dinklage tratto dal libro "I Tre Cristi: la storia dell'esperimento più folle del mondo". In arrivo anche "Downhill", remake dell’acclamato film svedese "Forza Maggiore" con Will Ferrell e Julia Louis-Dreyfus, e "La rosa pericolosa", thriller ambientato negli Anni 70 con John Travolta e Morgan Freeman.

Infine, "2040 Salviamo il pianeta" (disponibile dal 24 settembre) è il documentario diretto da Damon Gameau, una sorta di lettera alla figlia, in cui l’autore immagina un mondo migliore con gli strumenti che abbiamo già a disposizione.