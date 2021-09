Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a settembre 2021

Tra le novità in arrivo segnaliamo "The Father – Nulla è come sembra" con Anthony Hopkins "A quiet place 2" Giulia Ausani







Anche a settembre Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti in sala e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra premi Oscar, horror e titoli per tutta la famiglia.

Partiamo con i film da Oscar: il 2 settembre arriva "The Father – Nulla è come sembra", che è valso al protagonista Anthony Hopkins il premio come miglior attore per la sua interpretazione di un padre affetto da demenza senile. In arrivo anche "Un altro giro", vincitore dell'Oscar per il miglior film straniero. Diretto da Thomas Vinterberg, vede Mads Mikkelsen nei panni di un professore che insieme a tre colleghi decide di sperimentare una teoria secondo cui essere costantemente brilli stimoli la mente.

Per i fan della tensione, dal 9 settembre è disponibile l'horror "A quiet place 2", con Emily Blunt e Cillian Murphy, mentre il 23 settembre arriva "Run", thriller con Sarah Paulson in cui le decisioni di una madre sono legate a un segreto oscuro.

Poi ecco due film ispirati a storie vere: il 15 settembre arriva "Penguin Bloom", sulla vera storia della famiglia Bloom, e il 16 settembre tocca a "Tigers", basato sulla storia del prodigioso calciatore svedese Martin Bengtsson.

Per tutta la famiglia arriva "Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga" (dal 9 settembre), in cui il celebre coniglietto si sposterà in città per una nuova serie di avventure imprevedibili. Se vi piaccioni i film "body-swap" sugli scambi di corpo, non potete perdere "Freaky" di Christopher Landon, in cui una ragazza si ritroverà nel corpo di un killer.

Chiudiamo con un film italiano: dal 2 settembre è disponibile "Il cattivo poeta", film candidato a cinque Nastri d’Argento che vede Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D’Annunzio.