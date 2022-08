Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming ad agosto 2022

Tra le novità in arrivo: Top Gun: Maverick, Jurassic World – Il dominio e Moonfall Redazione Sorrisi







A luglio sono in arrivo grandi titoli su Rakuten Tv. Nella sezione TVOD della piattaforma, ecco arrivare Top Gun: Maverick, con un cast stellare tra cui Tom Cruise e Jennifer Connelly (già disponibile dal 25 agosto e per il noleggio dall’8 settembre), per gli amanti dell’avventura Jurassic World – Il dominio, capitolo finale della trilogia che vede il ritorno di alcuni fra i personaggi più iconici del primo Jurassic Park, disponibile dall’11 agosto e per il noleggio dal 25, il film di fantascienza Moonfall ad un prezzo speciale esclusivo per il primo weekend d’uscita. E ancora la nuova commedia tutta all’italiana Il sesso degli angeli dell’inconfondibile Leonardo Pieraccioni, con Sabrina Ferilli, Eva Moore e Marcello Fonte, e il dramma dai risvolti thriller Every Breath You Take – Senza respiro con Casey Affleck, Michelle Monaghan e la star della saga di Hunger Games Sam Claflin.

Anche nella sezione AVOD molte le novità in arrivo nel mese di agosto, come il film commedia Mal d’amore con Jeff Daniels, il thriller The Ninth Gate per la regia di Roman Polański con protagonista Johnny Depp e molti altri titoli: dal commovente dramma The Book of Love, con Jason Sudeikis e Maisie Williams, a film da vedere tutti d’un fiato come Imperium, con Daniel Radcliffe, fino a commedie dalle tinte dark come Cose molto cattive, che vede una giovanissima Cameron Diaz nel ruolo di protagonista.