Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming ad aprile 2021

Anche ad aprile Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti in sala e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra horror, film in costume e titoli per tutta la famiglia.

Partiamo con gli horror. Il 16 aprile arriva "Santa Maud", diretto da Rose Glass, che racconta l'ossessione di un'infermiera nei confronti dell'anima di una giovane ballerina. Dal 2 aprile invece è disponibile "I see you", sulla misteriosa scomparsa di alcuni bambini che coincide con la manifestazioni di avvenimenti inspiegabili in un'abitazione.

Per chi preferisce le pellicole storiche segnaliamo l'arrivo di "The rising hawk – L'ascesa del falco" (disponibile dal primo aprile), film ucraino che racconta l’arrivo dell’impero mongolo in Europa orientale e la strenua difesa dei villaggi che non si arrendono a combattere per la libertà. E poi il film di guerra "1944 – La battaglia di Cassino" (dal 16 aprile) con Alexander Ludwig, Franco Nero, Chris Brochu e RJ Fetherstonhaugh.

Dal primo aprile è disponibile "Wendy", che racconta la storia di Peter Pan dal punto di vista della maggiore dei fratelli Darling. Il 18 aprile invece arriva "Tom & Jerry", nuova trasposizione cinematografica in tecnica mista live action e animazione del famoso classico.

Il 2 aprile arrivano due film: "Jungleland", con Charlie Hunnam e Jack O’Connell nei panni di due fratelli che cercano di ritagliarsi un posto da protagonisti nel mondo della boxe, e "Tensione superficiale" di Giovanni Aloi, ambientato in un hotel sul lago di Resia che solleva riflessioni attuali.

Da non perdere il 23 aprile "Ammonite", film in costume che racconta la storia d'amore tra un’acclamata cercatrice di fossili e una donna mandata al mare per cercare di superare i suoi problemi di salute, interpretate da Saoirse Ronan e Kate Winslet.

Infine, dal 29 aprile è disponibile "Dreamland", con Margot Robbie nei panni di una rapinatrice in fuga che viene aiutata da un ragazzo.