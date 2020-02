Rakuten TV lancia un nuovo canale on demand per bambini

20 Febbraio 2020 | 14:48 di Giulia Ausani

La piattaforma di video on demand Rakuten TV ha annunciato il lancio del nuovo canale gratuito Kids, con contenuti dedicati a bambini e ragazzi, disponibile dal 20 febbraio. Il canale va ad aggiungersi a quello classico, che propone i film hollywoodiani più recenti, e a Rakuten Stories, con contenuti originali della piattaforma come "MessiCirque" e "Matchday: Inside FC Barcelona".

L'offerta del canale Kids comprende, tra gli altri titoli, i corti della serie tv "Shaun, vita da pecora", la serie animata "Molang", la produzione spagnola "Glumpers" e ancora una selezione di programmi educativi per imparare l'inglese come "Learning Time with Timmy" e "Lingokids Song for Kids".