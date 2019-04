Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a maggio 2019

30 Aprile 2019 | 14:25 di Giulia Ausani

Anche a maggio Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra film storici, commedie e film per tutta la famiglia.

Dal 2 maggio saranno disponibili "Glass", il terzo e ultimo capitolo della trilogia diretta da M. Night Shyamalan, sequel di "Unbreakable" e "Split", e "Maria Regina di Scozia", con Margot Robbie nei panni della regina Elisabetta e Saoirse Ronan in quelli di Mary Stuart, regina di Scozia.

Per gli appassionati di film horror c'è "L'esorcismo di Hannah Grace", disponibile dal 15 maggio. Alcuni elementi horror ci sono anche in "La casa di Jack", ultimo film del regista Lars Von Trier. Il film, con Matt Dillon, Bruno Ganz e Uma Thurman, è ambientato nell'America degli anni '70 e segue le vicende del serial killer Jack (Dillon).

Per chi ama i biopic, il 30 maggio arriva "The Front Runner - Il vizio del potere", con Hugh Jackman nei panni del candidato democratico Gary Hart, che nel 1988 fu costretto ad abbandonare la corsa alle elezioni presidenziali a causa di una relazione illecita. A proposito di biopic, il 15 maggio arriva "L'uomo dal cuore di ferro", ritratto del gerarca nazista Reinhard Heydrich (interpretato da Jason Clarke), noto anche come "Il boia".

Da non perdere "Il Corriere - The Mule" di Clint Eastwood, che racconta la storia di un novantenne che diventa corriere della droga per il cartello messicano.

Per tutta la famiglia, dal 16 maggio è disponibile "Dragon Trainer - Il mondo nascosto", capitolo conclusivo della trilogia che racconta l'amicizia tra il vichingo Hiccup e un drago, Sdentato.

Su Rakuten TV c'è molto spazio per il cinema italiano: il 7 maggio arriva "Il vizio della speranza", mentre il 9 maggio tocca a "Compromessi sposi", commedia con Vincenzo Salemme, Diego Abatantuono e Rosita Celentano. In arrivo il 13 maggio anche l'ultimo film di Pieraccioni, "Se son rose", mentre il 16 maggio arriva "Il primo re" di Matteo Rovere, spettacolare film sul mito di Romolo e Remo con Alessandro Borghi.